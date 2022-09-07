Кузбасские учителя во второй раз поучаствуют во Всероссийском форуме классных руководителей.

Форум пройдёт в октябре этого года в Москве. Кузбасс на нём будут представлять 16 педагогов. Среди них есть и те, кто получил право участвовать в очном этапе второй год подряд.

«Не часто слово «Второгодник» вызывает массу положительных эмоций, но со Всероссийским форумом классных руководителей это именно так. Когда я получила письмо от организаторов с приглашением на очное участие в форуме, бури эмоций кипели во мне вулканом. И я думаю, что такие эмоции испытывала не только я, но и все участники, получившие заветное письмо». – отмечает учитель музыки из Полысаева Ольга Чепелова.

Всего в финал конкурса приглашены 1300 педагогов со всей страны.

«Я очень жду форума и надеюсь на плодотворную работу, новые интересные знакомства и незабываемые встречи активных и целеустремленных классных руководителей со всей страны, которые занимаются воспитанием современных детей. Сейчас время проявить себя и стать примером для своих учеников», — считает учитель начальных классов Мария Кузеванова из Калтана.

Напомним, что I Всероссийский форум классных руководителей прошёл в октябре прошлого года в Москве, в нём приняли участие 1000 педагогов из всех регионов страны.