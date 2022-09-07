В рамках Форума креативного бизнеса, который проходил на полях VII Восточного экономического форума, выпускник Школы креативных индустрий филиала РГИСИ в Кемерове Илья Екимов подписал контракт с работодателем. 17-летний дизайнер из Кемерова будет заниматься разработкой фирменного стиля для федеральных шоу, фестивалей, концертов.

«Сейчас в Кузбассе большое внимание уделяется созданию условий для развития творчества молодежи. Открываются учебные заведения для вокалистов, танцоров, музыкантов. Школа креативных индустрий в Кемерове открылась одной из первых в стране. И подписание столь значимого контракта с нашим выпускником – высокая оценка качества образования, которое получают талантливые подростки в Школе креативных индустрий. Сегодня мы видим, что несмотря на юный возраст, наши выпускники – готовые специалисты для развития креативной индустрии региона и страны», – отметила директор кузбасского филиала РГИСИ Марина Межова.

На Восточном экономическом форуме Илья Екимов презентовал свою первую коммерческую разработку – проект «Аудиовизуальная ДНК динозавров деревни Шестаково» и фирменный стиль, который был использован заказчиком – организатором Международного научно-популярного фестиваля «Динотерра». Этот успех и послужил поводом для заключения с начинающим кемеровским дизайнером федерального контракта на выполнение авторского заказа по разработке фирменного стиля.

Напомним, кемеровская Школа креативных индустрий филиала РГИСИ в Кемерове открылась в числе первых трех в стране (Кемерово, Калининград и Владивосток). Для обучения ребят от 12 до 17 лет работают студии звукорежиссуры и современной электронной музыки, дизайна, театра и театральных технологий, анимации, интерактивных цифровых технологий, фото- и видеопроизводства.