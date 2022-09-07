Совсем скоро в Кемерове состоится открытие международного фестиваля-форума «Сверкающие грани театра». Прямо сейчас в ледовом дворце «Кузбасс» идет подготовка сцены. О режиссерских задумках и монтаже площадки — в материале Эльвиры Галиевой.

Необычные трансформации сцены, многофункциональная архитектура и, конечно, масштабный хор, который, по мнению главного режиссера постановки, поставит региональный рекорд. Представить различные жанры необычно и свежо, а также соединить несоединимое — именно такую задачу ставит перед собой команда организаторов. Ведь в театре возможно всё!

Порядка 160 тонн оборудования и около 60 человек только декораторов. А ещё монтажники, видеоинженеры и работники звукового цеха. Концепция сцены разрабатывалась командой организаторов и идейных вдохновителей. Решение установить конструктив на пол позволит снизить нагрузку на балки и даст интересные визуальные эффекты. Кстати, некоторые элементы сцены изготовлены самостоятельно.

Большая часть занятых в программе артистов — жители региона. А в разных формах и ролях в программе открытия международного фестиваля «Сверкающие грани театра» примут участие абсолютно все театры области. Специально для события написан гимн. И, кроме того, устроители обещают несколько так называемых «пасхалок». Так что будем внимательны, чтобы увидеть все сюрпризы от команды организаторов. Кстати, открытие фестиваля наш телеканал покажет в прямом эфире. 10 сентября в 18 часов.

Автор: Эльвира Галиева