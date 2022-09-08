Проект направлен на поддержку детей в семьях с низким уровнем доходов. Выполнение комплекса мер, предусмотренных проектом, позволит оказать помощь с использованием эффективных технологий более чем 800 малообеспеченным семьям с детьми в Кузбассе.

«Этот проект позволит повысить эффективность поддержки семей с детьми, расширит возможности социального сопровождения таких семей, даст новый импульс для внедрения инновационных социальных практик», – подчеркнула министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Федюнина.

Проект «Мой выбор – мое будущее» рассчитан на 2022–2023 годы, на его реализацию из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Кузбасс получит финансирование в размере 15,2 млн рублей, из них 8,1 млн рублей уже поступили.

Проект объединит социальные ресурсы разных ведомств для оказания содействия малообеспеченным семьям. В регионе будут созданы 33 многофункциональных социальных центра для сопровождения семей, заключивших социальный контракт, включающих семейные гостиные, пункты соцпроката, выездные службы, социальные приемные, школы для родителей.

При учреждениях соцобслуживания семьи и детей будет открыто 20 центров профессиональной ориентации «Моя будущая профессия» для кратковременного пребывания детей в период трудовой занятости родителей, заключивших социальный контракт.

Более 300 детей попробуют себя в нескольких профессиях в рамках мастер-классов студий «МастерОк», «ЗигЗаг», «ЮнАгро», «Вкусняшки», «Детское телевидение», направленных на оказание помощи в выборе будущей профессии, получение знаний и навыков для предотвращения повторения детьми бедности как образа жизни.

Для работы в рамках нового проекта 40 кузбасских специалистов пройдут повышение квалификации на стажировочных площадках в Барнауле, Калуге, Твери, Великом Новгороде.