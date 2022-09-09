Из тесного помещения архив Яйского округа переехал в новое помещение площадью более 100 кв. метров. Теперь хранилище документов расположено в центре поселка, что значительно удобнее для посетителей, которые приезжают в райцентр за документами и справками из деревень и сел. Предыдущее помещение было практически недоступным для инвалидов и пожилых людей, сейчас предусмотрен пандус на входе и просторная зона ожидания.

Сегодня для ветеранов, общественников, юных краеведов и юнармейцев округа в новом архиве провели День открытых дверей. Специалисты показали посетителям выставку уникальных документов и фотографий с моментами из истории поселка Яя, которому в этом году исполняется 125 лет. Провели экскурсию в хранилище, рассказали о новых технических возможностях архива.

В новом помещении созданы условия для сохранности документов, соответствующие современным требованиям: есть вентиляция, кондиционирование воздуха, система пожарной сигнализации. В хранилище приобретены металлические стеллажи с расчетом на дополнительные места для поступления новых документов.

Кроме того, в обновленном архиве появилась техническая возможность создать электронную базу данных, которая станет частью единого цифрового архива региона. Электронный каталог значительно ускоряет процесс поиска нужного документа и позволит архивистам лучше сохранить бумажные фонды. Специалисты уже приступили к оцифровке документов. Первыми в электронный формат переводят самые старые единицы хранения – «Решения Яйского райисполкома Западно-Сибирского края» от 1926 года. Всего в архиве хранится 19 тысяч архивных дел, более 170 фондов организаций округа. Это один из немногих муниципальных архивов, где сохранили богатый фотоархив.