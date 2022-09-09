Модельные библиотеки в рамках нацпроекта «Культура» открылись в селе Барачаты Крапивинского округа и селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого округа.

На модернизацию библиотеки в селе Барачаты из областного бюджета направлено 500 тысяч рублей. На эти средства приобретено современное оборудование и комфортная мебель. За счет муниципального бюджета закуплено 206 книг и мебель для компьютерного зала. За счет внебюджетных поступлений Крапивинской библиотечной системы оформлена детская игровая зона с удобным модульным напольным покрытием, креслами-мешками, стеллажами с детскими играми и книгами. Благодаря реализации нацпроекта в библиотечном пространстве появилась зона цифровых технологий с компьютерами для пользователей, оборудован конференц-зал для групповых занятий и неформального общения. В день открытия для первых посетителей прошла экскурсия-знакомство с новыми возможностями и услугами модельной библиотеки.

Это уже вторая библиотека в Крапивинском муниципальном округе, оснащенная по федеральному стандарту модельных библиотек.

В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе открылась Шабановская сельская модельная библиотека-филиал № 24. С учетом регионального и муниципального бюджета финансирование составило 537,6 тысяч рублей. Средства были направлены на текущий ремонт помещений библиотеки, приобретение компьютерной и мультимедийной техники, специализированной мебели, пополнение книжного фонда – приобретено 1394 экземпляра книг.

Реорганизация библиотек даст возможность читателям не только пользоваться ресурсами библиотеки, но и позволит проводить различные мероприятия, мастер-классы, досуг в комфортных, современных условиях.

В модельных библиотеках реализуются новые функции: автоматизированная обработка информации, предоставление пользователям ресурсов на электронных носителях. Сельским жителям становятся доступны каталоги ведущих библиотек и ресурсы информационных центров России и всего мира. Желающих обучат поиску информации в интернете и базах данных, работе с электронными энциклопедиями и справочниками, пользованию электронной почтой, сканированию необходимых документов.