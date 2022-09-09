С 12 по 16 сентября 2022 года кузбассовцы могут обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Кузбасса отраслевой и специальной компетенции, иных органов по телефонам прямой линии с 15:00 до 17:00.

12 сентября (понедельник) – Трепаков Вадим Георгиевич – управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кузбассу, тел. 8 (3842) 58-73-20

13 сентября (вторник) – Ильин Денис Павлович – заместитель председателя правительства Кузбасса (по агропромышленному комплексу), тел. 8 (3842) 36-39-75

14 сентября (среда) – Панов Андрей Анатольевич – заместитель губернатора Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии), тел. 8 (3842) 75-85-50

– Ганиева Ирина Александровна – министр науки и высшего образования Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-28-49

15 сентября (четверг) – Орлов Глеб Владимирович – заместитель губернатора Кузбасса (по строительству), тел. 8 (3842) 36-82-40

16 сентября (пятница) – Высоцкий Сергей Васильевич – министр природных ресурсов и экологии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-56