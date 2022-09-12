По данным региональной службы занятости, этим летом 16 000 юных кузбассовцев занимались подготовкой школ к новому учебному году, сельскохозяйственными работами, благоустройством городов и поселков, подсобной работой в организациях региона, а также помогали в организации городских праздников.

«В этом году школьники Кузбасса смогли с пользой провести каникулы. В рамках программы “Трудовое лето” 16 тысяч школьников были трудоустроены. Это исторический максимум за последние 10 лет. Рабочие места несовершеннолетним предоставили 1,5 тысячи работодателей, в том числе 1,3 тысячи организаций бюджетной сферы и 184 коммерческих предприятия», – рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В текущем году в топ профессий, востребованных подростками, вошли не только рабочие специальности, но и такие как делопроизводитель, аниматор, помощник продавца, культорганизатор, вожатый.

Для несовершеннолетних создаются рабочие места, не требующие квалификации. В среднем подростки работают по 3–4 часа в день при строгом соблюдении мер безопасности. Каждый школьник получает материальную поддержку от службы занятости в размере 1 950 рублей в месяц и зарплату от работодателя (не ниже минимального размера оплаты труда). Выплаты начисляются пропорционально отработанному времени. С каждым подростком заключается срочный трудовой договор и оформляется трудовая книжка.

Рабочие места для несовершеннолетних в городах и районах помогают организовывать местные органы самоуправления, в том числе привлекая работодателей из реального сектора экономики. Многие организации сотрудничают со службой занятости в данном направлении уже не первый год, но кадровые центры региона всегда готовы к взаимодействию с новыми работодателями.