Участниками образовательного интенсива «МедиаШкола» станут 200 молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет со всей России.



К участию приглашаются:

• сотрудники региональных и муниципальных пресс-служб;

• специалисты в сфере медиа, PR и SMM;

• авторы и редакторы печатных, радио-, теле- и онлайн-изданий;

• представители молодежной политики и профильных пресс-служб;

• студенты вузов и колледжей, желающие развить профессиональные навыки в медиа-сфере.



Цель программы – совершенствование профессиональных компетенций специалистов в области медиа и коммуникаций для эффективного взаимодействия с молодежной аудиторией.



В программе «МедиаШколы»: панельная дискуссия о роли современных медиа в продвижении духовно-нравственных ценностей; лекции по созданию контента с акцентом на дизайн, фото- и видеоинструменты; групповые тренинги по работе с текстами, взаимодействию со СМИ и SMM; практические занятия по критериям оценки эффективности медиапроектов; лекции по патриотическому воспитанию и работе с темой деструктивного поведения.



Участников ждут интерактивные форматы, насыщенная образовательная программа и возможность обменяться опытом с коллегами из разных регионов России. Регистрация открыта до 1 октября 2025 года по ссылке: https://myrosmol.ru/events/8242a3cf-e782-4011-9e79-27cd6dba2316.