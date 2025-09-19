Полномочный представитель отметил: итоги выборов свидетельствуют, что граждане положительно оценивают результаты работы по решению актуальных проблем, которая ведётся во исполнение поручений главы государства, в тесном взаимодействии с федеральными ведомствами. Тем не менее, остаются масштабные задачи, работу над выполнением которых необходимо продолжать – восстановление пострадавшего от наводнения Тулуна, ликвидация накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском и Байкальске и создание в этих территориях точек роста, подчеркнул в своём обращении полпред.

В рамках реализации национальных проектов построены и отремонтированы многие социально значимые объекты, развивается инфраструктура, достигнуты позитивные сдвиги в вопросах расселения аварийного жилья, дорожного строительства, благоустройства.

«Вместе с тем далеко не все проблемы решены. Напрямую общаясь с жителями Иркутской области, вы знаете их заботы, тревоги и запросы к власти. Поэтому важно не останавливаться на достигнутом и в ближайшие годы добиться ощутимого повышения качества жизни, в том числе в малых городах и на селе», – говорится в направленном тексте.

Особый акцент полномочный представитель сделал на богатом потенциале региона. По его словам, в Иркутской области сосредоточены значительные ресурсы для роста экономики и реализации крупных инвестиционных проектов в различных отраслях. Их эффективное использование даст дополнительные возможности для решения задач развития и поможет укрепить технологический суверенитет и продовольственную безопасность страны, уверен Анатолий Серышев.

Для получения значимых результатов в современных условиях важна по-настоящему командная работа всех участников системы публичной власти, постоянный диалог с людьми и конструктивное, нацеленное на решение стратегических задач взаимодействие власти с деловыми, научными кругами, институтами гражданского общества, считает полпред. По его мнению, значимый вклад в будущие достижения внесут участники и ветераны специальной военной операции – те, кто проходит обучение по программе «Герои Приангарья», а также избранные в органы местного самоуправления по итогам выборов.

«Доверие, оказанное вам Президентом Российской Федерации и жителями Приангарья, не просто ко многому обязывает. Уверен, оно вас вдохновляет и заряжает созидательной энергией для продуктивной работы на благо региона, Сибири и всего нашего Отечества», – резюмировал Анатолий Серышев.

Выборы губернатора Иркутской области состоялись 14 сентября 2025 года. Действующего главу региона Игоря Кобзева, выдвинутого партией «Единая Россия», поддержали 60,79% избирателей.