Экологический квест для школьников организован областным министерством природных ресурсов и экологии при содействии комитета охраны окружающей среды Кузбасса. Помощь в проведении оказал студенческий экологический отряд «ЭкоДесант» Кемеровского государственного университета.

В квесте участвовали активисты природоохранных объединений образовательных организаций, победители конференций, конкурсов и фестивалей экологической тематики в возрасте от 11 до 15 лет. Всего собралось 7 команд из Анжеро-Судженска, Кемерова, Киселевска, Мысков, а также Гурьевского, Прокопьевского и Топкинского муниципальных округов. Проходя по игровым станциям и отвечая на вопросы по теме охраны окружающей среды, школьники получили новую полезную информацию, отсутствующую в учебниках, и закрепили исследовательские навыки.

Чтобы посетить все станции, ребята прошли по бору более четырех километров, не упустив возможности сфотографироваться с белками и бурундуками.

Победителями состязаний лучшей стала команда «Экоориентир» из Киселевска. Второе место заняли ребята из прокопьевской команды «Эко-Патруль». Также в тройке лидеров – команда «Зеленый экспресс» из Кемерова.

Победителям и призерам вручили дипломы и подарки от партнера мероприятия. А организаторы подарили всем командам двухтомники третьего издания Красной книги Кузбасса.