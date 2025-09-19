В ходе совещания, которое Илья Середюк провел в Шерегеше, говорили об итогах летнего туристического сезона, планах на зимний сезон и перспективных инвестпроектах. Губернатор отметил, что туризм – одно из важнейших направлений диверсификации экономики Кузбасса. Так, прошлой зимой на знаменитом горнолыжном курорте отдохнули 1,5 млн человек. Летом Шерегеш посетили 358 тысяч туристов.

«Это рекордная цифра для летнего туризма на нашем курорте, в прошлом году было 323 тысячи человек. В числе гостей – дети героев специальной военной операции, а также из многодетных семей. Планируем, что в новом горнолыжном сезоне в Шерегеше будет более 1,6 миллиона посещений», – прокомментировал Илья Середюк.

По традиции новый горнолыжный сезон откроет «Шерегешфест», который нынче проведут под девизом «Настоящая русская зима здесь!». Гостей будут ждать в трех новых отелях. Также к услугам туристов – 95 гостиниц, более 75 кафе и ресторанов и 23 канатных дороги. Чтобы путешественникам было удобнее добираться до горнолыжного сезона, будущей зимой намереваются пустить прямой трансфер по маршруту «аэропорт г. Новокузнецк – СТК «Шерегеш», благодаря чему время в пути сократится вдвое.

Что касается инвестиционных проектов, на их реализацию в ближайшие 10 лет собираются вложить 172 млрд рублей. Деньги пойдут на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство. Одна из основных задач – превратить горнолыжный комплекс в круглогодичный курорт.

