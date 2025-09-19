Глава регион побывал на стройплощадке микрорайона «Шория-Гранд». Ранее мы писали о возведении 19 новых жилых домов, три из которых уже сданы. Помимо этого, Илья Середюк провел выездной штаб в школе №11 на 1 тысячу учеников, которую капитально ремонтируют. С этим объектом возникли сложности.

«Подрядчик взялся за ремонт здания и не справился. Приняли решение расторгнуть контракт. Взыскиваем с него штрафные санкции. Сейчас на объект зашла новая строительная компания. У них есть опыт в выполнении подобных проектов – отремонтировали школы №8 в Топках и №10 в Кемерове. По контракту срок сдачи – декабрь 2026 года. Поручил строителям ускориться и закончить раньше», – подчеркнул Илья Середюк.

Также глава региона проинспектировал ремонтные работы на улицах Советская, Гагарина и Дзержинского. Там обновляют проезжую часть, прокладывают ливневую канализацию и меняют инженерные сети. Ремонт планируют завершить к 1 декабря.

Фото: пресс-служба АПК