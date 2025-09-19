Телеканал «Кузбасс Первый», входящий в региональный медиахолдинг «Кузбасс», стал первым среди СМИ региона, кто открыл официальный канал в новом национальном мессенджере MAX.

Теперь жители Кузбасса смогут оперативно получать проверенную и актуальную информацию о главных событиях региона прямо на свои смартфоны и другие устройства. Особое внимание разработчиков MAX уделяется достоверности контента, что делает канал «Кузбасса Первого» надежным источником новостей.

Запуск канала — отличная возможность для тех, кто еще не знаком с мессенджером, скачать приложение MAX и стать подписчиком нового канала. Пользователей ждут свежие репортажи, прямые трансляции с мест событий и эксклюзивные интервью.

Команда «Кузбасса Первого» приглашает всех присоединиться к каналу https://max.ru/kuzbass1, чтобы быть в центре событий региона.

Мессенджер MAX уже объединяет более 500 каналов с общей аудиторией свыше трех миллионов пользователей. Среди популярных каналов — Mash, «RT на русском», «Артемий Лебедев», «Соловьев», «Валя Карнавал» и «Мир сегодня с Юрием Подолякой».

MAX — это национальная цифровая платформа, предоставляющая пользователям широкий спектр сервисов. В мессенджере работают информационные каналы, а также бизнес-сервисы в виде мини-приложений и чат-ботов, которые помогают решать повседневные задачи. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно для скачивания на мобильных устройствах, десктопах и в веб-версии.