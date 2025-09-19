Сервис «BAGS поиск», разработанный по заказу аэропорта «Шереметьево», помогает аэропортам и авиакомпаниям быстро находить потерянный багаж. Система работает в едином цифровом пространстве, поддерживается в режиме 24/7. Её используют 62 аэропорта и 14 авиакомпаний, в том числе 4 иностранные из стран СНГ.

Программные решения, созданные в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК), стали ключевыми проектами «первой волны» импортозамещения и уже частично заменили иностранные системы в авиационной отрасли. На сегодняшний день завершен 81 проект.

Всего в рамках ИЦК сейчас реализуется около 200 проектов. Основные инициативы «первой волны» планируется завершить до конца 2026 года.

«Задача ИЦК — обеспечить импортозамещение в ключевых отраслях экономики. Особенно это важно в сфере авиации: работа аэропортов и авиакомпаний напрямую влияет на безопасность граждан и технологический суверенитет страны», — подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ — руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

В мае 2025 года стартовала «вторая волна»: из предложенных проектов было отобрано 49, 17 из которых получили грантовую поддержку на общую сумму 3,2 млрд рублей. Реализация этих проектов продлится до конца 2027 года.