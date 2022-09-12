На базе Кемеровского медуниверситета для школьников 8-11 классов реализуется профориентационный проект. На занятиях старшеклассников знакомят с различными специальностями и направлениями современной медицины. Кроме того, ребята выполняют научно-исследовательские проекты и встречаются с ведущими специалистами практического здравоохранения в медорганизациях региона.

«Участники проекта «Медицинские классы в КемГМУ» занимаются в центрах симуляционного обучения вуза, на кафедрах. Школьники получают базовые медицинские знания и практические умения в области оказания первой медпомощи, измерения физиологических показателей, применения диагностических приборов. Будущих студентов нужно заинтересовать профессией со школьной скамьи, чтобы у детей было время попробовать, понять и окончательно определиться с выбором», – рассказала руководитель центра довузовского образования и профессиональной ориентации КемГМУ Оксана Власова.

Заниматься со школьниками будут доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, ведущие специалисты медицинских, фармацевтических организаций, Роспотребнадзора и практикующие врачи. Ребята прослушают специально адаптированные для их возраста лекции по общей и фармацевтической химии, медицинской биохимии, микробиологии, биологии, вирусологии, нормальной физиологии, гигиене и эпидемиологии, анатомии и гистологии и другие.

Во время мастер-классов в Центре симуляционного обучения и аккредитации КемГМУ школьники узнают о современных цифровых образовательных возможностях Кемеровского медуниверситета. Кроме того, ребята посещают научную библиотеку вуза, принимают участие в конференциях различных уровней.

Проект «Медицинские классы в КемГМУ» работает четвертый год. За это время с медицинскими специальностями, которые можно получить в медуниверситете, познакомились уже более 400 школьников.

Ежегодно расширяется практико-ориентированный модуль с возможностью самостоятельного выполнения школьниками практических медицинских манипуляций на базах Центра симуляционного обучения. Так, в этом году введено более детальное знакомство с узкопрофильными специальностями. С ребятами будут заниматься врачи востребованных сегодня специальностей: рентгенолог, анестезиолог-реаниматолог, травматолог, хирург, акушер-гинеколог и других.