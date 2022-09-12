Шоу и классика. Накануне в ледовом дворце «Кузбасс» состоялось открытие Первого Международного театрального фестиваля-форума «Сверкающие грани театра». Однако, еще за несколько часов до торжества в городе проходили мастер-классы и творческие встречи с ведущими театральными коллективами и артистами. На встречах со звездами побывали наши съемочные группы.

Советская и российская актриса театра и кино, народный артист, лауреат всевозможных театральных премий. На встречу с Юлией Рутберг собрались труппы сразу из нескольких школ. Перед началом творческого диалога юные таланты представили небольшие сценки — от комических, до поднимающих проблемные темы.

Звездная встреча прошла не только в кемеровской школе №14. В гости к ребятам из Кузбасского центра образования приехал легендарный коллектив. Гостей подбирали с учетом специфики учебного заведения.

А в 85 школу жилого района Кедровка столицы Кузбасса приехала Алена Бабенко. Актриса театра «Современник», заслуженный артист России, уроженка Кемерова.

Театр, это не только актеры. В Кузбасском центре искусств со студентами кемеровского филиала Российского государственного института сценических искусств встретился Павел Каплевич. Прославленный художник, сценограф, театральный продюсер пришел к будущим коллегам не столько себя показать, сколько на них посмотреть.

Сезон удивлений только начинается. Первый Международный фестиваль «Сверкающие грани театра» продлится до 30 октября. За это время в регионе пройдет 400 различных событий, из которых только половина — показ спектаклей. Мельпомена многолика, и у участников и зрителей будет, на что посмотреть и чем восхититься и вне сцены.

Автор: Сергей Ищенко