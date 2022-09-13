В ходе рабочего визита в Кузбасс секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев вместе с полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым и губернатором Сергеем Цивилевым посетили спорткомплекс «Кузбасс-Арена» и Президентское кадетское училище в Кемерове.

«Объекты, которые мы посетили сегодня, в том числе “Кузбасс-Арена”, соответствуют проведению не только всероссийских соревнований, но и мирового уровня. В шаговой доступности уже работает ледовый дворец “Кузбасс”. Уникальность этих объектов в том, что они образуют целый квартал, где могут заниматься спортом как любители, так и профессионалы», – сказал Николай Патрушев.

Как председатель Наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев подчеркнул, что в «Кузбасс-Арене» созданы уникальные возможности для занятий одним из самых зрелищных олимпийских видов спорта.

Единовременная пропускная способность «Кузбасс-Арены» составит 705 человек. Общая площадь спорткомплекса – 51 107 кв. м. Для спортсменов региона впервые в Кузбассе здесь будут созданы 50-метровый бассейн с искусственной волной и аэротруба для парашютного спорта. Это позволит поддержать развитие парашютного спорта в регионе и создать условия для занятий пловцов и серфингистов. В спорткомплексе предусмотрены площадки для более чем 18 видов спорта: здесь будут проводиться занятия и соревнования по баскетболу, боксу, волейболу, дзюдо, каратэ, кекусинкай, самбо, скалолазанию, спортивной борьбе, тайскому боксу, спортивным танцам, тхэквондо, тяжелой атлетике, ушу, мини-футболу. В дальнейшем «Кузбасс-Арена» будет соединяться теплым переходом с ледовым дворцом «Кузбасс».

«Кузбасс за последние 4 года стал одной большой стройкой, мы возвели огромное количество уникальных объектов спорта, здравоохранения, образования. Те объекты, которые мы посещаем сегодня, построены в короткие сроки, при этом со строгим соблюдением всех технологий и оснащены самым современным оборудованием. Так, “Кузбасс-Арена” станет одной из площадок проведения международного форума “Россия – спортивная держава”, а в кадетском училище сейчас обучаются ребята из 27 регионов страны», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Кемеровское президентское кадетское училище рассчитано на 840 обучающихся, на сегодняшний день в училище учится 545 кадет. Кроме учебных и спальных корпусов для учеников предусмотрены медицинский пункт, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс, открытые плоскостные сооружения.

Николай Патрушев, Анатолий Серышев и Сергей Цивилев осмотрели гордость училища – интерактивный комплекс интеллектуальных систем связи. Кабинет оборудован программным и техническим обеспечением для организации и подготовки ведения боевых действий на земле, в воде и в космосе. Здесь можно проводить 3D-моделирование военных действий в режиме реального времени. VR-комплекс позволяет отрабатывать стратегию и тактику ведения боевых действий.

Гости оценили первый за Уралом музей кадетства с электронными тач-панелями и проекциями, где представлена история возникновения кадетских корпусов и галерея знаменитых кадет.

«Важно, что Президентское кадетское училище дает воспитанникам теоретические и практические знания, инженерно-техническую подготовку, а также патриотическое воспитание, знание истории родной страны, примеры воинских подвигов предков. Вне зависимости от того, как сложится их дальнейшая карьера, военное воспитание и привитая дисциплина станет неоценимой поддержкой в жизни учеников», – отметил Николай Патрушев.

Николай Патрушев, Анатолий Серышев и Сергей Цивилев осмотрели учебно-лабораторные кабинеты биологии, физики, химии, оснащенные современным оборудованием, а также кабинеты робототехники, авиамоделирования, автотренажеров, шахматный клуб, фото- и видеостудии, классы хореографии, хоровой студии.

Особое внимание уделяется физической подготовке воспитанников ПКУ. Для кадет действуют спортивный и физкультурно-оздоровительный комплексы с просторными гимнастическими и тренажерными залами, плавательный бассейн и крытая ледовая арена, открытые плоскостные сооружения с футбольным полем и многопролетными снарядами, площадки для игровых и городошного видов спорта, где с соперником можно сразиться в мини-футбол, гандбол, волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон, а также пройти общевойсковую полосу препятствий. Тренажерный зал оснащен кардиозоной и силовыми тренажерами для развития всех групп мышц.

Также Николай Патрушев, Анатолий Серышев и Сергей Цивилев осмотрели Московскую площадь и новую набережную, которая строится в Кемерове. Как подчеркнул Николай Патрушев, повышение качества жизни людей – приоритетное направление деятельности, и в Кузбассе для этого проводится большая работа.