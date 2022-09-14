4 сентября мотопробег «Донбасс – Кузбасс» стартовал из Донецка. Сегодня представителей мотоклуба «Ночные волки» встретили в Кемерове. У монумента «Память шахтерам Кузбасса» состоялся торжественный митинг, участников поприветствовал губернатор Сергей Цивилев.

«Это важный исторический момент. То, что вы сделали, очень важно в первую очередь для жителей Горловки. В это тяжелое для них время они должны знать: мы с ними, своих не бросаем и поможем всем, чем нужно. Своим мотопробегом вы еще раз показали нерушимость шахтерского братства Донбасса и Кузбасса», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В знак уважения спортивному подвигу пятерки шахтеров, которые зимой 1935–1936 годов на лыжах за 61 день прошли более 4 тысяч км из Кузбасса в Донбасс, участники митинга возложили цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса».

В память об этом легендарном переходе мотоциклисты проехали по маршруту лыжников. По пути следования к колонне кузбассовцев на несколько километров присоединялись коллеги из других регионов. Таким образом, мотопробег поддержали более 300 российских мотоциклистов.

Маршрут мотопробега проходил через Горловку, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Магнитогорск, Курган, Омск, Новосибирск. В каждом из этих городов кузбасская делегация встречалась с молодежью, спортсменами, общественниками – рассказывали об обстановке в Донбассе, о том, что увидели своими глазами и как местные жители рады освобождению от неонацистов.

Кроме того, кузбассовцы побывали на спортивных объектах, узнали, какие виды спорта культивируют в разных регионах страны. Рассказали о мощном строительстве спортивной инфраструктуры в Кузбассе и развитии различных спортивных направлений, в том числе мотоспорта.

Теперь участники мотопробега проедут по кузбасскому маршруту: Кемерово – Белово – Прокопьевск – Новокузнецк – Осинники – Шерегеш – Таштагол – Кемерово. В этих городах также пройдут патриотические митинги с возложением цветов к монументам, установленным в память о шахтерах и героях Великой Отечественной войны. Мотоциклисты расскажут землякам об обстановке на освобожденных территориях ДНР и ЛНР.

Торжественно финишировать участники мотопробега «Донбасс – Кузбасс» планируют 29 сентября в Кемерове с участием президента мотоклуба «Ночные волки» Александра «Хирурга» Залдастанова. Они примут участие в международном форуме «Россия – спортивная держава». Планируется, что на базе ледового дворца «Кузбасс» состоится пресс-конференция с их участием.

Губернатор Сергей Цивилев поддержал инициативу участников мотопробега «Донбасс – Кузбасс» о создании в Кемерове «Леса дружбы». В память об этом событии в Кемерове вдоль трассы в районе горы Люскус высадят березы.

Напомним, делегация кузбасских мотоциклистов привезла в братский угольный регион 15 сибирских кедров, которые высадили на аллее Дружбы в Горловке. Кроме того, в горловский музей передали миниатюрный макет стелы из угля, которую в рамках программы «Наследие» изготовят из большого угольного монолита и установят в Горловке в знак памяти о легендарном лыжном переходе шахтеров от Кузбасса до Донбасса в 1935–1936 годах.