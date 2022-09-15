Теперь приобщиться к волонтёрской деятельности в Кузбассе стало ещё проще – благодаря сервису по взаимопомощи «Добро.Взаимно».

Руководитель Молодой Гвардии Кузбасса Кирилл Погорелко подчеркнул, что осень для волонтёрской деятельности — благодатная пора.

«Пожалуй, именно осенью ко мне чаще всего обращаются за помощью: загрузить уголь, поколоть дрова, помочь собрать урожай и убрать его в погреб — для многих граждан эти вопросы — не просто быт, а необходимое условие жизни. Особенно актуальна эта помощь для социально-уязвимых граждан: пенсионеров, ветеранов, людей с ограниченными возможностями», — рассказал Кирилл.

Те, кто готов помогать и те, кто нуждается в помощи, теперь могут найти друг друга при помощи приложения VK Mini Apps.

Принцип работы приложения: пользователь размещает описание своих потребностей или возможностей, алгоритм автоматически подбирает других пользователей, с которыми совпадают предложения или запросы о помощи.

«Я уже опробовал работу приложения в своей волонтерской деятельности. Вместе с ребятами из Молодой Гвардии Кузбасса мы разместили предложение и получили несколько заявок на оказание помощи, часть из которых уже отработали. Формат удобный и, мне кажется, это пример инструмента, который может оказать серьезное позитивное влияние на развитие добровольчества в России. Вспоминая первую волну ковида, когда в рамках проекта «Мы — вместе!», волонтеры доставляли гражданам еду и лекарства, сожалею, что этого сервиса не было тогда», — подчеркнул кузбасский доброволец.

Подробнее о сервисе можно узнать на сайте мывместе.рф.