По распоряжению губернатора Кузбасса решение о старте отопительного сезона каждый муниципалитет принимает самостоятельно в зависимости от погодных условий: если температура воздуха в течение пяти суток не превышает +8 °С. В настоящее время теплоснабжение уже запущено в Анжеро-Судженске, Березовском, Калтане, Ленинске-Кузнецком, Полысаеве, Мариинском округе и Таштагольском районе. Сегодня запуск начинается в остальных муниципалитетах.

«Сегодня мы дали старт отопительному сезону во всех территориях Кузбасса, все коммунальные службы основательно подготовились к зиме. Прежде всего тепло подают в больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты, затем к теплоснабжению подключают дома. Но необходимо подходить к этому индивидуально, нельзя допускать, чтобы люди мерзли в квартирах. Если температура воздуха в домах недостаточная для комфортной жизни, нужно оперативно реагировать и решать проблему», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В рамках подготовки к отопительному сезону специалисты провели ревизию и отремонтировали оборудование на источниках теплоснабжения, запасли уголь, сформировали неснижаемый аварийный запас материалов. Как сообщает министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, всего в 2022 году в регионе построят и реконструируют 13 котельных, что позволит закрыть 34 устаревших, малоэффективных, неэкологичных теплоисточника. Также работники ЖКХ заменят около 200 км ветхих теплосетей и водоводов. Для всех 918 коммунальных котельных подготовили запас топлива – уже сейчас он превышает 170 тысяч тонн, что на 10 % больше нормативного двухнедельного запаса.

Как и ЖКХ Кузбасса, энергопредприятия полностью готовы к наступившему осенне-зимнему периоду. В департаменте электроэнергетики администрации правительства Кузбасса отметили, что всего в регионе 12 электростанций, которые обеспечивают теплом половину потребителей.

После того, как будет обеспечено теплоснабжение жилых домов с центральным отоплением, жилищники проверят, все ли потребители обеспечены теплом. Если после запуска отопления в квартире прохладно, нужно обратиться в обслуживающую дом организацию – управляющую компанию либо ТСЖ, в случае прямого договора – в ресурсоснабжающую организацию. Для стабильного прохождения сезона работники отрасли приводят в готовность аварийные бригады, которые оперативно и качественно могут устранить любую нештатную ситуацию. Всего в ЖКХ области около 800 бригад и три аварийно- восстановительных отряда, действующих на базе Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. Еще около 150 аварийных бригад работают на предприятиях энергетики.