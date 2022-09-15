Губернатор Сергей Цивилев провел совещание с участием ректоров кузбасских вузов и министра науки и высшего образования Ирины Ганиевой. Обсуждались итоги приемной кампании 2022 года и перспективы развития высшей школы региона.

«Мы создаем комфортные студенческие комплексы, оснащаем научно-исследовательские лаборатории, увеличиваем количество бюджетных мест. В вузах открываются новые направления подготовки специалистов. Все это делается для того, чтобы высшая школа Кузбасса была привлекательной как для наших выпускников, так и для привлечения потенциальных студентов из других субъектов и стран зарубежья», – подчеркнул Сергей Цивилев.

К новому учебному году семь кузбасских университетов – КемГУ, КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, СибГИУ, КемГМУ, КузГСХА, КемГИК, РГИСИ – открыли набор на новые направления и профили подготовки в областях: технические науки, здравоохранение и медицинские науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, гуманитарные науки, искусство и культура.

Как было отмечено на совещании, в этом году в кузбасские вузы было подано свыше 24 тысяч заявлений от поступающих по результатам Единого государственного экзамена – на 33,3% больше, чем в приемную кампанию 2021 года. Повышение интереса выпускников школ к региональным вузам ректоры связывают с запуском профориентационного проекта «Дни университетов Кузбасса», в рамках которого более 2 тысяч старшеклассников в 13 территориях региона познакомились с преимуществами получения высшего образования в местных вузах.

На сегодняшний день в вузы Кузбасса зачислено 9802 студента (7804 – бюджетные места очной формы обучения, 1998 – на контрактной основе по программам высшего и среднего профессионального образования). Из общего числа первокурсников 837 человек приехали учиться в Кузбасс из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Зачисление продолжится до 10 октября.

При этом в 2022 году общее количество бюджетных мест для школьников в кузбасских вузах увеличилось на 431, для обучающихся по программам магистратуры – на 381.

Наиболее популярными среди абитуриентов были направления: педагогическое образование, наземные транспортно-технологические средства, информационные технологии, стоматология, творческие направления (культурология и актерское искусство) лингвистика, юриспруденция.