Центр развития IT-компетенций для школьников «IT-куб» открылся в Кемерове, а в Киселевске начал работу детский технопарк «Кванториум».

«Мы создаем современную инфраструктуру для развития цифровых навыков и талантов у детей. Это обязательно поможет им в дальнейшей профессиональной карьере. Через несколько лет сегодняшние школьники станут высококлассными специалистами и смогут работать на благо всего Кузбасса», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

«IT-куб» открылся на базе Станции юных техников «Поиск» в Кемерове. Это центр дополнительного образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проходить здесь обучение ежегодно смогут более 400 ребят в возрасте от 7 до 18 лет. Они будут изучать программирование, интернет-технологии и робототехнику, а также работать с технологиями виртуальной и дополненной реальности.

Для развития одаренных школьников в центре оборудованы профильные «кубы»: «Программирование роботов», «Основы алгоритмики и логики», «Мобильные разработки», «Основы программирования на языке Java», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Основы шахматной грамотности» и «Программирование на языке Python». Они оснащены современными компьютерами, 3D-принтерами и очками виртуальной реальности. Также в центре располагаются коворкинг, лекторий и шахматная гостиная. Важное место в деятельности центра займут организация и проведение конкурсов, олимпиад, соревнований, чемпионатов, хакатонов, фестивалей по конструированию, моделированию, робототехнике и программированию. Кроме того, на базе центра планируются воркшопы, мозговые штурмы, деловые игры, STEM-игры и инженерные квесты.

На оснащение центра выделено 17,4 млн рублей: 16,9 млн рублей – из федерального бюджета, 0,5 млн рублей – из областного.

Это уже второй в Кузбассе центр развития IT-компетенций для школьников «IT-куб», первый открылся в 2020 году в Новокузнецке. В 2023 году такие центры дополнительного образования будут созданы в Анжеро-Судженске, Белове, Ленинске-Кузнецком и Юрге, в 2024 году – в Междуреченске.

В Киселевске детский технопарк «Кванториум» начал работу на базе школы № 25. Изучать на продвинутом уровне физику, химию, биологию и технологию, а также развивать дополнительные навыки естественно-научной и технической направленностей смогут более 700 школьников из всех образовательных учреждений города.

Технопарк оснащен учебно-исследовательской лабораторией биосигналов и нейротехнологий, цифровыми лабораториями физики, химии и экологии, а также цифровой лабораторией по физиологии профильного уровня. В них школьники смогут работать на современном оборудовании с робототехническими наборами, 3D-принтерами, ноутбуками и микроскопами. Ребята будут заниматься проектной деятельностью, знакомиться с профессиями будущего, готовиться к конкурсам и олимпиадам.

На создание и оснащение современного образовательного пространства из федерального и областного бюджетов было направлено более 21 млн рублей. На сегодняшний день в Кузбассе функционируют три стационарных технопарка – в Кемерове, Новокузнецке и Междуреченске, а также два мобильных, которые курсируют по отдаленным территориям северной и южной агломераций. Каждый оборудован по последнему слову техники.