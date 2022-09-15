Губернатор Сергей Цивилев оценил темпы и качество реконструкции Арены кузнецких металлургов. В данный момент на объекте трудятся 340 человек, 11 единиц техники. Все работы на спорткомплексе ведутся параллельно: благоустройство территории, подключение к теплу, организация входной зоны, внутренняя отделка.

«Этот спортивный объект должен стать одной из ключевых площадок для проведения Международных спортивных игр “Дети Азии”. Необходимо не только ускорить темп работ и в кратчайшие сроки завершить ремонт, но и провести несколько пробных соревнований», – сказал Сергей Цивилев.

Сейчас строители ведут сезонные работы по внешнему контуру спортивного кластера. Продолжается асфальтирование вблизи малой ледовой арены и основных парковочных зон у футбольного стадиона. Готовы спортивные площадки для занятий воркаутом и волейболом. Вместе с этим идет укладка брусчатки и монтаж бордюрного камня. Также дорожники готовят основание под асфальтирование вдоль главной ледовой арены.

В помещении касс, которое является основным входом в арену, завершены работы по установке перегородок, усилены несущие проемы, сделана кровля. Подведены тепло, вода, канализация.

Теплотрасса, которая будет отапливать спортивный кластер, заменена от проспекта Строителей к Арене кузнецких металлургов и далее – на малую ледовую арену. Систему уже опрессовали, она готова к запуску.

В здании Арены продолжаются масштабные отделочные работы на 1, 2 и 3 этажах. Идет монтаж вентиляции, системы пожаротушения, системы контроля и управления доступом, прокладывается связь и интернет. На втором этаже подрядчики приступили к чистовой отделке и монтажу декоративных элементов.