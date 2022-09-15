Губернатор Сергей Цивилев провел традиционный прямой эфир в социальных сетях. Глава региона ответил на самые популярные вопросы жителей. Так, Сергей Цивилев рассказал об ожидаемом рекордном для КуZбасса урожае в этом году.

«Аграрии КуZбасса планирую собрать не менее 1,7 миллиона тонн зерна. Это рекордный для региона урожай с 1966 года. Такой объем урожая — результат комплексной работы по модернизации отрасли сельского хозяйства», — сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Он также отметил, что сейчас в регионе идет масштабное возвращение в сельхозоборот земель, которые не использовались долгое время — с 2018 года восстановлено более 80 тысяч га. В распоряжении селян площадей под зерновыми культурами сейчас на треть меньше, чем было в советское время, но они добиваются высоких результатов за счет внедрения новых технологий, удобрений, новой техники, использования элитных семян. По информации регионального Минсельхоза, если в 1960-е годы средняя урожайность в КуZбассе составляла 11,4 центнера с гектара, в 2018 году — 18,7 центнеров с гектара, то в 2022 году по предварительным подсчетам она составляет 32,4, а на отдельных полях доходит до 90 центнеров с гектара. При этом уборочная кампания продолжается, пока убрана только половина полей зерна.

В регионе работает программа господдержки сельхозпроизводителей. В текущем году на растениеводство из всех уровней бюджета предусмотрено 352,9 млн рублей. Субсидии в размере 117,4 млн рублей на проведение весенних полевых работ в этом году получили 229 сельскохозяйственных предприятий региона. На приобретение элитных семян в этом году из федерального и областного бюджетов направлено около 31,4 млн рублей.

Еще один актуальный вопрос, затронутый на прямой линии — деятельность волонтеров. Весной и осенью люди часто теряются в лесах, гуляя или собирая грибы, ягоды. Губернатор отметил, что большинство из них находят в течение суток, но бывают случаи, когда поиски затягиваются на несколько дней. Так, в течение трех суток искали бабушку с внуком, более суток продолжались поиски кузбасского пенсионера.

«В поисковых операциях задействуют волонтеров, автотехнику, вертолет. Однако с вертолета невозможно заметить человека, если он находится в чаще леса, поэтому очень важна работа волонтеров, которые идут по маршруту, постепенно расширяя круг поиска. Безусловно, все, кто неравнодушен, принимает участие в поисках, заслуживают уважения и поддержки. Вчера и сегодня я встречался с особо отличившимися во время поисков и вручил им награды. Они попросили помочь в приобретении беспилотного летательного аппарата с тепловизором, чтобы максимально оперативно искать людей. Это очень важно, обязательно решим этот вопрос», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Глава региона в прямом эфире рассказал об исторической значимости трех международных форумов, площадкой проведения которых стал КуZбасс: о Первом Международном театральном фестивале-форуме «Сверкающие грани театра», Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» и международном угольном форуме «Угольная отрасль — новые реалии».

Также глава региона ответил на вопросы о старте отопительного сезона, благоустройстве городов, ремонте дорог, поддержке одаренных детей, программе дополнительного обучения, развитии спортивной инфраструктуры и системе патриотического воспитания, строительстве жилья.

На вопросы в комментариях под трансляцией в ближайшее время ответят профильные министерства и муниципалитеты.