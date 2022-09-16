В Кузбассе будут реализовывать федеральный проект госпитальных школ «УчимЗнаем». Об этом в прямом эфире ЦУР Кузбасса рассказала министр образования региона Софья Балакирева.

«Это важный проект, над которым мы работаем уже год совместно с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса и министерством здравоохранения. Благодаря проекту в детских больницах региона будет создана полноценная образовательная среда для детей, находящихся на длительном лечении и в силу этого изолированных от обучения в обычных школах или детских садах. Наши преподаватели смогли посетить и пройти стажировку в главном центре в Москве, также к нам неоднократно приезжал руководитель проекта. Мы готовимся к открытию трех школ на базе медучреждений уже в октябре. Сейчас завершается последние приготовления», — отметила министр.