Завтра, 17 сентября, во всех регионах России сотни тысяч любителей бега выйдут на старт в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации». Он проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Ожидается, что участниками массового забега в Кузбассе станут более 5 тысяч человек.

Забеги пройдут в большинстве муниципалитетов, центральный старт состоится в Кемерове по адресу: Сосновый бор, лыжный комплекс СШОР №3, ул. Волкова, 45. Спортивный праздник начнется в 11:30, старт первого забега – 12:00. Участие в соревновании примут около 500 кемеровчан.

В этом году организаторы подготовили дистанции: мужчины 2002 года рождения и старше – 6 км, женщины 2002 года рождения и старше – 4 км, юниоры и юниорки до 20 лет – 4 км, юноши и девушки до 18 лет, а также юноши и девушки до 14 лет – 2 км, мальчики и девочки 2013 года рождения и младше – 1 км. В массовом забеге на 1 км смогут принять участие все желающие независимо от возраста. Для участия во Всероссийском дне бега необходимо иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинскую справку-допуск к забегу и спортивную страховку. Комиссия по допуску участников центрального старта работает до 17:00 16 сентября по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 19, каб. 309. В день соревнований комиссия по допуску участников работать не будет.