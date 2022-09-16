В рамках федеральной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование» в этом году современные образовательные пространства, где дети получают дополнительное образование по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилю, открылись в 23 муниципалитетах.

«Сейчас в регионе работают 213 центров «Точка роста». Мы создаём равные возможности для получения качественного образования во всех территориях Кузбасса. В этом году нам удалось завершить большую работу. Теперь в каждом муниципальном образовании Кузбасса есть такие современные образовательные пространства. Еще больше школьников, живущих в сельских территориях и малых городах, могут осваивать новые технологии, изучать робототехнику, развивать умение работать в команде, креативность, стратегическое и пространственное мышление. Предметные лаборатории с современным оборудованием дают возможность заниматься исследовательской деятельностью, готовиться к поступлению в учебные заведения», — подчеркнул Сергей Цивилев.

В Гурьевском округе в этом учебном году открылись три центра «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности в школах № 5 и № 11 Гурьевска, № 25 Салаира. В общей сложности более 1,5 тысячи ребят смогут углубленно изучать физику, химию, биологию. В лабораториях для занятий имеется конструктор программируемых моделей инженерных систем, роботизированный манипулятор DOBOTMAGICIAN, наборы по закреплению изучаемых тем.

«Точки роста» начали работать в тайгинских школах №160 и №2. Они дают возможность 854 учащимся увлекательно изучить физические явления и закономерности, параметры окружающей среды, важные с точки зрения существования живых организмов, проводить количественные измерения основных характеристик химических реакций и изучать свойства продуктов реакций. Благодаря центрам «Точка роста» не только дети, но и родители, учителя смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности.

В Кемеровском округе в этом году открылись сразу пять «Точек роста» — в Арсентьевской, Березовской, Елыкаевской, Мозжухинской и Ягуновской школах. Теперь в округе работает 10 современных центров дополнительного образования.

В Беловском округе образовательный центр открылся в школе поселка Щебзавод. Теперь во всех 15 образовательных учреждениях округа есть «Точки роста».

С 1 сентября 2022 года начал работу учебный центр на базе лицея № 17 в Березовском. Отремонтированные и оснащенные современным оборудованием кабинеты расширят возможности обучающихся 5-11 классов в освоении учебных предметов и программ дополнительного образования.

В Ижморском округе в этом году открыли сразу три «Точки роста», сейчас образовательные центры функционируют в восьми из десяти школ округа.

Три учебных центра открылись и на базе школ Яшкинского округа. Педагоги прошли обучение, чтобы использовать в своей работе новые методики и технологии для развития способностей учеников.

В Осинниках в этом году «Точки роста» открылись в школе № 3 имени П. И. Ефимова и в школе № 21. Центры оборудованы ноутбуками, робототехникой и цифровыми микроскопами. Открытие образовательных центров позволит совершенствовать условия для повышения качества обучения школьников.