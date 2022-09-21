В марте 2021 года во исполнение поручения Президента России Владимира Путина распоряжением Правительства РФ утверждена программа социально-экономического развития КуZбасса до 2024 года. Всего на реализацию мероприятий программы будет направлено порядка 71 млрд рублей, из них 57 млрд рублей — из федерального бюджета.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2022 года общий объем финансирования программы увеличился более чем на 15,5 млрд рублей, в том числе:

— на 5,8 млрд рублей за счет федерального бюджета в основном за счет корректировки финансирования мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

— на 9,7 млрд рублей за счет бюджета КуZбасса, где основная доля приходится на строительство автомобильной дороги Северо-Западный обход Кемерова.

«В рамках программы социально-экономического развития КуZбасса до 2024 года реализуются инициативы и проекты, которые принесут ощутимую пользу кузбассовцам. Она включает в себя решение социальных вопросов, развитие инфраструктуры и будет способствовать диверсификации экономики региона. Программа основана на конкретных инициативах и проектах, которые направлены на улучшение качества жизни кузбассовцев и включает инвестиции в транспортную, коммунальную и прочую инфраструктуру региона, а также в развитие туризма», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В рамках реализации программы запланировано строительство и ремонт автомобильных дорог, включая обход Кемерова, обновление систем общественного транспорта и инженерных сетей, расширение возможностей спортивно-туристического комплекса «Шерегеш», строительство социального жилья и ликвидация аварийного, повышение инвестиционной привлекательности региона — продление налоговых льгот для инвесторов и создание условий для развития бизнеса, в частности, продление срока работы территорий опережающего развития, сохранение пониженных страховых взносов для их резидентов.

Благодаря реализации программы уже более 3,5 тысячи человек переселены из аварийного жилищного фонда; создано более 1,3 тысячи мест в организациях дошкольного образования; предоставлено 151 жилое помещение детям-сиротам; введен в эксплуатацию жилой дом площадью 3,9 тыс. кв. м, обеспечено жильем 87 семей, переселенных из жилых домов, не подлежащих сейсмоусилению; поставлено 19 троллейбусов и два трамвая для улучшения экологической обстановки в Новокузнецке; построено 18 км водопроводных сетей, что позволяет обеспечивать почти 2 тысячи жителей Промышленновского округа качественной питьевой водой.

На реализацию программы в 2021 году было направлено более 10,5 млрд рублей. Основная активная фаза реализации крупных инфраструктурных проектов стартовала в текущем году. До конца 2022 года планируется завершить строительство городской многопрофильной больницы Междуреченска. Это будет комплекс подразделений общей площадью более 20 тысяч кв. м. Завершены работы по реконструкции левобережной дамбы на Томи в районе Чебал-Су. В 2022 году стартовала модернизация студенческого кампуса Кузбасского государственного технического университета. До 2024 года в ремонт общежитий и учебных корпусов КузГТУ будет вложено 2 млрд рублей.

Самым дорогостоящим проектом станет строительство автомобильной дороги в обход города Кемерово, по которой будет проходить федеральная трасса Р-255 «Сибирь». В рамках программы на эти цели из федерального бюджета предусмотрено 21,2 млрд рублей. Новая автодорога позволит разгрузить областной центр от транзитного транспорта, повысить безопасность дорожного движения и улучшить экологию. Также программой предусмотрена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в Кемерове.

Ключевые мероприятия программы направлены на развитие кузбасского курорта «Шерегеш». За счет бюджетных средств здесь запланировано строительство новых дорог, коммунальной и инженерной инфраструктуры, необходимой для расширения горнолыжного комплекса и увеличения туристического потока. Внебюджетные инвестиции позволят реализовать проекты по строительству новых канатных дорог, гостиниц и туристических комплексов.

Реализация всех мероприятий программы социально-экономического развития КуZбасса позволит создать в регионе к концу 2024 года дополнительно порядка 13 тысяч рабочих мест в сферах, не связанных с добычей угля.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.