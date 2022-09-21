Жители Кузбасса смогут узнать о состоянии главной отрасли региона в прямом эфире с областным министром угольной промышленности Олегом Токаревым. Пользуется ли спросом продукция кузбасских угольщиков? Как изменились рынки? Обеспечены ли углем местные жители? Сохраняют ли свои обязательства угольные компании? Об этом и многом другом можно будет узнать в прямом эфире.

Трансляция пройдет 22 сентября в группе ЦУР Кузбасса во «ВКонтакте» (https://vk.com/tsur_42). Начало – в 14:00.

Свои вопросы жители смогут задать как во время эфира, так и до него, написав сообщения в комментариях к группе Центра управления регионом.