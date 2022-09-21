Ученики 8-11х классов могут бесплатно пройти двухлетние курсы программирования. Прием заявок открыт на сайте госуслуг https://www.gosuslugi.ru/futurecode).. Через подтвержденную учетную запись заявление может подать сам школьник или его родители.

После обработки заявления, ученику предоставляется ссылка на вступительное испытание, которое необходимо пройти за пять рабочих дней. После прохождения, представители ребенка заключают с образовательной организацией договор на обучение за счёт государства.

В 2022 году более 100 тысяч школьников смогут начать бесплатное обучение. Планируется, что к 2030 году благодаря федеральному проекту «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» около 1,2 миллиона молодых людей освоят языки программирования.

— Правительство ведет системную работу по подготовке кадров для ИТ-отрасли, в том числе увеличивает финансирование и повышает качество обучения специалистов. В будущем именно они внесут свой вклад в достижение технологического суверенитета и экономической безопасности России. Эту работу, как и поручил глава государства, проводим начиная со школьной скамьи, — отметил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко — Это очень классная инициатива. Теперь реально заинтересованные ребята, поставившие цель освоить программирование, смогут сделать это структурно, ёмко, ведь зачастую школьных часов на данную тему недостаточно, – считает учитель информатики из Новокузнецка, участник I Всероссийского форума классных руководителей Олег Соловьев.

Образовательные курсы по программированию предоставляются бесплатно в рамках проекта «Код будущего». Он организован под эгидой федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика». Оператором образовательного проекта выступает Университет 2035.