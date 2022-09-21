Сегодня, 21 сентября, в Кемерове открылся Всероссийский форум «Вместе — ради детей». Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева рассказала о том, для чего был организован форум.

— Мы рады, что встретились в Кузбассе. География постоянно меняется, это вся страна. Начинали в Казани, потом Астрахань и многие другие. Поэтому коллеги, которые присутствуют на форуме, они знают, зачем приехали. Они приехали за тем, чтобы продемонстрировать успешные решения проблем, которые возникли у них, и подглядеть у других, — отметила председатель правления фонда.

За три дня в Кузбассе выступит порядка 120 спикеров. Они затронут множество тем, однако основной упор сделан на крепость семьи, профилактику сиротства и работу с сиротами.