Всё, что нужно знать о газификации в Кузбассе

Сегодня, 20 сентября, министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет рассказал журналистам о том, на каком этапе сейчас находится процесс газификации частных домов, а также о планах в этой сфере на будущее.

Процесс газификации активизировался в 2018 году. На тот момент уровень газификации населения достигал 1, 56%. За четыре года работы уровень был поднят до 3, 12%. На сегодняшний день газ проведён в 20 населённых пунктах и 3 СНТ в семи муниципалитетах региона.

Уже сейчас в различных городах работает 10 АГНКС. До конца 2022 года планируется установить ещё три. Старосвет также отмечает, что в этом году было завершено строительство 5 межпоселковых газопроводов на территории Кемеровского МО. Это позволит провести газ жителям села Берёзово, посёлка Новостройка, деревень Пугачи и Сухая Речка, а также догазифицировать жителей деревни Сухово и села Ягуновка.

В Новокузнецке газификация идёт в рамках проекта «Чистый воздух».

«В планах «Чистого воздуха» было строительство объектов по всему Новокузнецку. Это позволит нам перевести с печного на газовое отопление 8 200 абонентов. На сегодняшний день построено три объекта АГНКС в Кузнецком и Орджоникидзевском районах. Дальнейшее завершение проекта пойдёт по программе догазификации за счёт средств ПАО «Газпром», — отмечает министр промышленности и торговли Кузбасса.

Так, по инициативе Сергея Цивилева, федеральным проектным офисом проекта «Чистый воздух» было согласовано перераспределение оставшихся средств на проведение газа внутри домового хозяйства. Дело в том, что по проекту газопровод прокладывается, грубо говоря, «до забора». А на участке прокладка газопровода и установка оборудования осуществляется за счёт жильцов.

«Сергей Евгеньевич принял решение, и мы договорились с федерацией, что все деньги оставшиеся, которые мы должны были израсходовать на строительство газовых сетей, пустить на подключение всех абонентов внутри домов. Общий объём субсидий на один объект составит порядка 170 000 рублей», — отмечает Старосвет.

Конкурс по выбору подрядчиков в Новокузнецке уже проведён, работы уже начались. Однако, это касается только жителей Новокузнецка. В остальных муниципалитетах жителям придётся устанавливать оборудование в доме за свой счёт. В среднем это обойдётся в 160-170 тыс. рублей. Однако для льготников также предусмотрена помощь. К ним относятся:

одиноко проживающие инвалиды I, II группы, ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, среднедушевой доход которых превышает двукратную величину прожиточного минимума;

семьи, в которых среднедушевой доход семьи превышает двукратную величину прожиточного минимума семьи, и имеющие в своём составе троих и более детей (в том числе усыновлённых, приёмных) в возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями (усыновителями, приёмными родителями) или с одним из них по их месту жительства;

семьи, в которых один из членов относится к одной из категорий граждан: инвалиды I или II группы, дети-инвалиды, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий.

Для этих категорий граждан предусмотрена компенсация половины стоимости работ, но не более 75 000 рублей. Кроме того, семьи или одиноко проживающие граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, могут рассчитывать на компенсацию 90% стоимости работ. Семьи или одиноко проживающие граждане, которые имеют среднедушевой доход от 1 до 1,5 величин прожиточного минимума – получат 75% стоимости (но не более 112 500 рублей).

Помощь можно получить в форме выплат или же в форме компенсаций. Выплаты могут получить те, кто заключил или планирует заключить договор, но не выполнил работы.

Если говорить о программе догазификации в Кузбассе, то до конца 2024 года планируют достичь показателя 7,5% газификации населения. До 2035 года этот показатель планируется увеличить до 30%.

Леонид Старосвет также добавил, что сейчас создаётся техническая возможность для подключения газового отопления для 3,5 тысячи потребителей по пяти новым объектам в Кемеровском округе. Всего принято уже порядка 700 заявок.

Узнать о том, какие необходимы документы и как подать заявку на газификацию, можно на портале Единого оператора газификации. А в том случае, если дом подлежит догазификации, можно обратиться в соцзащиту населения Кузбасса и определить право на предоставление адресной социальной помощи.