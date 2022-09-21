День машиностроителя отмечается 25 сентября. На торжественном приеме в честь наступающего праздника ветеранов и лучших работников отрасли поздравил заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. Областные награды за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие машиностроительной отрасли получили 68 человек.

— Сегодня на Россию оказывается беспрецедентное санкционное давление со стороны западных стран, и у предприятий возникают определенные риски в части поставок заказов, сроков изготовления запасных частей, наблюдается подорожание сырья, комплектующих и так далее. Но, несмотря на вызовы, кузбасское машиностроение демонстрирует высокие темпы роста. Общий объем машиностроительного производства по итогам семи месяцев текущего года превысил 43 млрд рублей, это более 114 % к аналогичному периоду прошлого года. Важное направление работы наших машиностроителей — производство импортозамещающей продукции, — отметил Андрей Панов.

Медалью «За служение Кузбассу» награждены 5 специалистов. Так, электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования ООО «Электропром» Александр Соболев свою жизнь посвятил машиностроению. За последние 10 лет внедрено 5 его рационализаторских предложений. К примеру, раньше ремонт токарно-винторезного станка занимал 21 день, требовалось 105 тысяч рублей, а Александр Петрович выполнил ремонтные работы за 7 дней, затраты составили 4 тысячи рублей.

Инженер-разработчик ООО «Завод Инновационного Машиностроения» Леонид Баранов участвовал в проектировании и производстве «Стенда гидравлических испытаний», оборудование оптимизирует трудоемкость и повышает качество выпускаемых сборочных единиц (узлов), тем самым сокращая сроки итоговых сборочных операций тягача дизель-гидравлического «ZIM» на 3-5%. Занимался разработкой и сертификацией опытного образца взрывозащищенного генератора на базе синхронной машины, который успешно прошел промышленные испытания и серийно устанавливается на дизель-гидравлические локомотивы. Разработал концептуально новое программное обеспечения САУГТ, что в дальнейшем позволило быстро реагировать на отказы оборудования и в кратчайшие сроки вносить изменения в программное обеспечение.

Медалью «За веру и добро» отмечены 6 машиностроителей. Под руководством начальника лаборатории неразрушающего контроля Кемеровохиммаш – филиала АО «Алтайвагон» Евгения Демкина было запущено в работу оборудование для проведения ультразвуковой дефектоскопии, которая используется для обнаружения поверхностных и внутренних дефектов в сварных швах длиннобазного вагона-платформы. Внедрение в производство и умелое использование оборудования позволило добиться рекордных показателей по выпуску вагонов данной модели — до 230 единиц в месяц.

Медали «За бизнес во имя созидания» получили два человека, 12 сотрудников машиностроительной отрасли награждены юбилейной медалью «300-летие образования Кузбасса», 39 специалистов получили Почетные грамоты Губернатора Кузбасса, медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени вручили двум машиностроителям, также были вручены орден «Доблесть Кузбасса» и медаль «За достойный вклад в воспитание детей».

На предприятиях машиностроения и в сфере ремонта оборудования в Кузбассе трудятся около 30 тысяч специалистов, кузбасские машиностроители выпускают горно-шахтное, горнорудное, транспортное, подъемно-транспортное, дорожно-строительное, коммунальное, сельскохозяйственное, химическое оборудование, весоизмерительную аппаратуру, а также выполняют оборонный заказ.