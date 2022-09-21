До конца года будет сдано еще 29 объектов. Общее финансирование программы в 2022 году составляет более 124,3 млн рублей.

«В КуZбассе проводится масштабная работа по благоустройству, большую помощь в этом оказывают сами жители, когда определяют, какие объекты хотели бы привести в порядок. С 2019 года по программе инициативного бюджетирования уже готово 480 объектов, а по итогам года цифра превысит 500. Все проекты реализованы по желанию кузбассовцев, и это лучшее свидетельство их значимости для людей», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

В Гурьевском округе в 2022 году по губернаторской программе запланировано 9 объектов, из консолидированного бюджета на их реализацию направлено свыше 12,3 млн рублей. Три из них открылись сегодня. Так, в Гурьевске жители поддержали реализацию проекта по установке спортивной площадки на улице Кирова, 4а, рядом с Кузбасским многопрофильным техникумом. Здесь еще с советских времен стояли турники, которые были популярны у студентов. Теперь их место заняла современная спортплощадка с безопасным резиновым покрытием. Площадка оснащена взрослым воркаут-комплексом, оборудованием для тренировки детей до 10 лет, также есть велопарковка, скамейки для отдыха, установлен информационный щит.

В поселке Раздольный и селе Малая Салаирка жители проголосовали за оборудование детских площадок с безопасным резиновым покрытием, игровым комплексом, домиком, беседкой, песочницей, детскими качалками.

До конца сентября в Гурьевском округе состоится открытие еще шести объектов: в Салаире капитально отремонтировали кровлю спортшколы им. Б.В. Непомнящего; в селе Горскино благоустроена территория для проведения спортивно-массовых мероприятий; в селе Новопестерево привели в порядок территорию парка Победы; в селе Сосновка обновлено ограждение на сельском кладбище; в селе Ур-Бедари в начальной школе заменили оконные и дверные блоки, отремонтировали ограждение; в школе поселка Урск обновили кровлю.

Всего в Гурьевском округе с 2019 года уже реализовано 24 проекта инициативного бюджетирования.

В Березовском открылся обновленный сквер в районе улицы А. Лужбина в поселке шахты «Южная». В 2021 году жители поселка внесла предложение по ремонту территории, был разработан проект и в этом году воплощен в жизнь. На территории сквера заменили асфальтовое покрытие, освещение, установили парковые диваны и урны, выполнили озеленение. Для проведения массовых мероприятий смонтирована сцена. Вся территория оборудована системой видеонаблюдения. Общая стоимость работ составила более 2 млн рублей. Также по просьбе жителей поселка за счет средств местного бюджета в сквере установлена воркаут-площадка.

С 2019 года в рамках программы инициативного бюджетирования в Березовском благоустроена территория в районе пр. Шахтеров 21, в поселке Барзас городского округа смонтирована открытая сцена, созданы игровая и спортивная зоны; в районе спортивно-оздоровительного центра «Атлант» установлена велороллерная площадка для занятий спортом.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.