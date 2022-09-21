В соцсетях появляются фейковые публикации о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через Госуслуги.

Минцифры России опровергает эту информацию и сообщает на своих официальных информплощадках, что таких планов нет. «Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — отмечает ведомство.

Зампредседателя комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от Кузбасса Антон Горелкин в своем ТГ-канале так прокомментировал информацию: «Замечу, что этот фейк активно ходит не только в интернете, но и в классических медиа: вчера слышал его в эфире довольно крупной российской радиостанции. Интересно, извинится ли она перед своими слушателями?»

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