Граждане, мобилизованные в соответствии с Указом Президента, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации.

Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие. Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.

Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении.

При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.

В дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.