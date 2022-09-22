Члены Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Кузбасса выражают солидарность с решением Президента Российской Федерации о частичной мобилизации.

«Мы, руководители и активисты национальных общественных организаций Кузбасса всецело поддерживаем решение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о частичной мобилизации.

Как и раньше, в тяжёлые для нашей страны времена, бок о бок, люди разных национальностей и вероисповеданий встают плечом к плечу на защиту своего родного дома и своих близких. Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, армию, наших земляков, которые отстаивают безопасность России и Президента. Кузбасс всегда славился героями, не только труда, но и ратного подвига. Только в годы войны более 300 тысяч воинов-кузбассовцев сражались на фронтах войны, защищая свою Родину и свой народ», — говорится в обращении Совета.