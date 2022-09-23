Медицинские организации Кузбасса получили 38 новых автомобилей УАЗ 220695-222-04 и 19 — «УАЗ Патриот». На их приобретение было выделено 68 млн рублей. Внедорожники предназначены для доставки пациентов в больницы, медиков — к жителям, а также для транспортировки биоматериалов в лаборатории и перевозки лекарственных препаратов.

«Мы продолжаем обновлять автопарк медицинских организаций Кузбасса. До конца года в больницы региона поставят ещë 11 автомобилей. Мы создаём условия для того, чтобы наши врачи могли оперативно выезжать на вызовы, быстрее оказывать необходимую помощь пациентам, проводить консультации», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Внедорожники будут работать в больницах, поликлиниках, амбулаториях и ФАПах, расположенных в сельских территориях или городах численностью населения до 50 тысяч.