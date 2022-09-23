К нам в редакцию обратились жители дома 12 «А» на бульваре Строителей областного центра. С приближением холодов их надежды, что очередная зима станет безопаснее, гаснут. Чего опасаются жильцы — в сюжете Кристины Ореховой.

Со слов жителей этого дома, уже как 2-3 года все четыре подъезда «повело» и этот процесс со временем только усугубляется. Обращения в УК ни к чему не привели. Этим летом даже добились смены ресурсоснабжающей организации, но на вопросы о входах в подъезды никто так не даёт ответов. Только временные меры, как вот, например, подложка деревянных досок. В холодное время года эта проблема усугубляется.

Раньше, со слов жителей, они относились к УК под названием «3-е РЭУ». Этим летом собрали подписи на смену управляющей компании.

В процессе съёмки мы обнаружили ремонт во втором подъезде. Пока только внутри. Жители объяснили, 3 и 4 подъезд отремонтировали ещё 2 года назад. До 1 и 2, по неизвестным никому причинам, дело тогда не дошло.

Мы позвонили в управляющую компанию, но ответственного человека на месте не оказалось. Надеемся, в ближайшее время мы получим ответ на самый актуальный для жителей этого дома вопрос.