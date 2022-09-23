В Кузбассе форум проходил впервые и смог собрать в онлайн- и офлайн-форматах около 3 тысяч человек из всех субъектов России, а также Донецкой Народной Республики. Всероссийский форум «Вместе — ради детей» стал опорной площадкой для обмена и распространения опыта между регионами.

— Главное направление нашей работы — забота о детях, они — наше будущее. В рамках мероприятия определены лучшие региональные практики, которые можно будет использовать в работе во всех субъектах страны. Уверен, что после этого форума качественная и доступная помощь детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, станет еще лучше, — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

По итогам форума были отмечены лучшие социальные практики помощи детям и семьям с детьми по 28 номинациям. Кузбасс победил в номинации «В кругу семьи», представив успешные практики организации реабилитационного пространства на дому для реабилитации и абилитации детей-инвалидов с участием их родителей. В номинации «Мы – рядом!» лидером стала делегация Новокузнецкого муниципального округа. Участники продемонстрировали лучшие муниципальные практики помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках форума одновременно работали профессиональные площадки в Кемерове, Анжеро-Судженске, Белове и Ленинске-Кузнецком. В режиме онлайн транслировались 400 мероприятий. На протяжении трех дней форума участники представили практики по работе с детьми с установленной инвалидностью, открывали новые векторы помощи детям с психоэмоциональной травмой и многое другое. На интерактивной платформе форума размещено около 500 лучших практик, с которыми могут ознакомиться все желающие.

Форум открыл широкие возможности для региона. Деловая программа включала публичные лекции, мастер-классы, круглые столы, муниципальные гостиные и полюбившийся всем «зал друзей».

— Здесь, на площадках форума, люди обсуждали не проблемы. Они и так всем известны. Обсуждали то, как можно вместе действовать, чтобы иметь позитивный результат. Деловая программа форума очень обширная. Мы посчитали, в рамках форума прошло 120 выступлений на разных площадках. Тема сконцентрирована на крепости семьи, профилактике сиротства, вопросах детской инвалидности. В каждой теме есть фокусы сегодняшнего дня, — отметила председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева.

Одним из ключевых событий Форума стало расширенное заседание Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка. В очном формате в Кемерове собрались правозащитники Республики Хакасия, Республики Башкортостан, Алтайского края, Томской и Курганской областей. Еще около двух десятков регионов подключились к онлайн-трансляции. В рамках заседания состоялся обмен региональным опытом и лучшими практиками по оказанию поддержки и помощи семьям, воспитывающим детей, через повышение ресурсности самой семьи, по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в целом по защите жилищных прав несовершеннолетних. По итогам заседания принята резолюция.

В рамках форума также прошли соревнования по адаптивному футболу. В турнире приняли участие более 150 детей из детских домов и социальных учреждений в возрасте от 12 до 15 лет, среди которых были ребята с ограниченными возможностями здоровья.

На Форуме работали журналисты детского пресс-центра «Наше время.Кузбасс». Его участники — 24 школьника из общеобразовательных учреждений Кемерова. Юные журналисты ежедневно общались с участниками и экспертами и освещали работу всех площадок в сюжетах и газетах.

Организаторы XIII Всероссийского форума — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и правительство Кузбасса.