Сегодня более 5 тысяч жителей Кузбасса приняли участие в патриотическом мероприятии «Za Победу!». В Кемерове на бульваре Строителей прошел митинг в поддержку Президента России Владимира Владимировича Путина и специальной военной операции на Украине по защите жителей Донбасса. Жители региона также выразили поддержку референдумам по вхождению Донецкой, Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.20 сентября парламенты народных республик Донбасса и военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о вхождении этих территорий в состав России и обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать этот шаг. Глава государства заявил, что Россия поддержит решение большинства жителей этих регионов. Референдум стартовал сегодня, 23 сентября, и завершится 27 числа.