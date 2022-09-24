Для жителей Луганской, Донецкой Народных Республик и Херсонской и Запорожской областей, которые в настоящее время находятся на территории Кузбасса, открылись четыре участка проведения референдумов.Они работают с 23 по 27 сентября 2022 года. Проголосовать можно с 23 по 26 сентября с 10:00 до 18:00 часов, 27 сентября с 10:00 до 16:00 часов.Организацией и проведением голосования занимаются комиссии референдумов соответствующих республик и областей. Избирательная комиссия Кузбасса оказывает необходимое содействие.Адреса участков в Кузбассе и график их работы можно уточнить по телефону горячей линии: 8-909-519-50-90.Горячая линия работает без выходных с 9:00 до 18:00 часов.