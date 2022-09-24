Сегодня свой голос отдала Елена — дочь Героя России и Донецкой Народной Республики, Гвардии полковника, командира реактивного артиллерийского дивизиона Ольги Качуры, легендарной Корсы, которая погибла 3 августа 2022 года, защищая Горловку.

«Жалко, что не все люди дожили до этого момента! Моя семья отдала большую потерю для того, чтобы этот день настал! Мне и радостно, и грустно оттого, что моя мать этого не видит, хотя за это 8 лет стояла и защищала Родину», — с болью говорит Елена.

Горловчане приходят на избирательные участки целыми семьями, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинских националистов.

«Мы всегда были русскими, просто возвращаемся к себе домой. Потому, что я верю России! Мечтаю быть россиянином», — делятся жители Горловки, участвующие в референдуме.

Напомним, референдум проходит с 23 по 27 сентября. Кроме ДНР, свое мнение выражают жители Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.