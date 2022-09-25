В Кузбассе продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Напомним: организацией и проведением голосования занимаются комиссии референдумов соответствующих республик и областей. Избирательная комиссия Кузбасса оказывает необходимое содействие.В пресс-службе администрации правительства Кузбасса уточнили: сегодня и завтра избирательные комиссии будут работать до 18:00, во вторник, 27 сентября, — с 10:00 до 16:00.Мобильные группы по-прежнему выезжают в муниципальные образования для организации голосования на местах.Всю интересующую информацию можно уточнить по телефону 8-909-519-50-90 — горячая линия работает без выходных с 9:00 до 18:00 часов.