В посёлке Северный Маганак по распоряжению губернатора Кузбасса построили новую детскую площадку. С такой просьбой к нему обратились местные жители во время прямого эфира на радио «Маяк».

— Для ребят построили современную, а главное — безопасную площадку с игровыми комплексами, качелями, песочницей, каруселью. Также здесь установили гимнастический комплекс и тренажёры. Важно, что проект выбрали сами жители, — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Место для площадки определили сами жители путём голосования. Площадку установили у домов № 9 и № 13 на ул. Оренбургская. В настоящее время комплекс полностью готов: заасфальтирована территория и завершена установка всех элементов, а также уложено резиновое покрытие.