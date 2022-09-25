В Кузбассе открылся Международный турнир по спортивной борьбе «Шахтёрская слава». Соревнования проводятся в регионе уже 10 раз. На открытии побывал и губернатор области Сергей Цивилев.

— Кузбасс в сентябре стал спортивной столицей нашей страны: мы принимаем Десятый юбилейный форум «Россия — спортивная держава» и Десятый юбилейный турнир «Шахтëрская слава». Мы заслужили право проводить такие соревнования. В рамках турнира запланирована большая культурная программа, чтобы вы могли лучше познакомиться с Кузбассом, увидеть, как он меняется, как у нас развивается спортивная инфраструктура, — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Также участников турнира поприветствовали почётные гости — олимпийский чемпион по вольной борьбе Олимпиады в Токио 2020 года, двукратный чемпион мира, неоднократный чемпион России Заурбек Сидаков, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Александр Шишкин и президент федерации спортивной борьбы Кузбасса Александр Брыксин.

Соревнования пройдут 25 и 26 сентября в командном зачёте среди борцов-вольников в возрасте до 21 года в формате «стенка на стенку» в каждой из десяти весовых категорий. Участник команды, занявший призовое место, будет награждён медалью и дипломом. Команды-победители — денежным призом. Тренеров победителей турнира также отметят дипломами и денежными призами.