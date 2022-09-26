В Кузбассе стартовал конкурс на создание молодёжных лабораторий для проведения научно-исследовательских и научно-технических работ. Победители смогут получить 150 миллионов на развитие науки в регионе.

— Поддержка молодых ученых — важнейшее направление нашей работы, так как новые технологии позитивно влияют на развитие всего Кузбасса. Поэтому мы решили объявить региональный конкурс, который позволит выявить самые перспективные разработки. Из областного бюджета на реализацию 10 проектов-победителей будет выделено 150 миллионов рублей, — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Подробнее ознакомится с информацией о конкурсе можнона сайте наука42.рф.