— Сегодня в Ижевске случилась чудовищная трагедия. И опять дети… Невозможно передать словами ту боль, которую испытываешь, когда среди пострадавших и погибших в трагедии — дети. Страшную новость мы восприняли с тревогой в сердцах. От имени кузбассовцев и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. В этот тяжелый для жителей Удмуртии день мы вместе с вами переживаем боль невосполнимой утраты, скорбим о безвременно ушедших. Скорейшего выздоровления и сил пострадавшим, — сказал Сергей Цивилев.