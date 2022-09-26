Правительство Кузбасса будет сопровождать всех призванных из региона военнослужащих в рамках частичной мобилизации. Об этом на заседании призывной комиссии заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

— Наша главная задача сегодня обеспечить сопровождение каждого мобилизованного кузбассовца — от военного комиссариата до учебного центра. Мы должны создать все условия для мобилизованных жителей Кузбасса — и здесь в регионе, и там, где будет проходить обучение. Для всех мобилизованных будет организовано горячее питание на пути к месту учëбы, предоставлены сухие пайки, будет вестись контроль условий размещения в центрах подготовки. Также предусмотрены меры социальной защиты членов семей мобилизованных жителей Кузбасса. Эти вопросы находятся на моём личном контроле, — отметил Сергей Цивилев.

Также в регионе работает горячая линия на базе Службы «122». Специалисты единого колл-центра отвечают на вопросы, касающиеся частичной мобилизации граждан. На данный момент в регионе не зафиксировано нарушений при проведении частичной мобилизации.